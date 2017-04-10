上課不是只坐在教室 小六生戶外踏查
上課不用只坐在教室內，走訪戶外也能學習知識。北市永吉國小六年級學生自備平板、手機或相機，今天到國小附近踏查，了解日常生活中會發生、遇到的問題。
台北市教育局邀請台北市立大學市政管理學院學生，替永吉國小學童規劃4天課程，就「觀光夜市的危機與轉型」、「五分埔商圈的轉型與再造」、「松山車站的區域整合發展」、「信義計畫區的定位與未來」4主題進行踏查。
永吉國小學童今天走訪松山車站，有學生認為，車站地下化後，讓城市更安靜，捷運與台鐵共構，生活機能更便利，不過，幾乎所有人有志一同認為，車站周邊應多種植樹木。
教育局表示，課程主要培養學生知識、技能與態度，透過跨領域主題的教學，可幫助學生建立關鍵素養能力。多數學生在觀察、訪問時，也慢慢建立自信，同時學習彙整資料，培養自主學習能力。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。