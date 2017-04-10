上課不是只坐在教室 小六生戶外踏查

我要評比

上課不用只坐在教室內，走訪戶外也能學習知識。北市永吉國小六年級學生自備平板、手機或相機，今天到國小附近踏查，了解日常生活中會發生、遇到的問題。

台北市教育局邀請台北市立大學市政管理學院學生，替永吉國小學童規劃4天課程，就「觀光夜市的危機與轉型」、「五分埔商圈的轉型與再造」、「松山車站的區域整合發展」、「信義計畫區的定位與未來」4主題進行踏查。

永吉國小學童今天走訪松山車站，有學生認為，車站地下化後，讓城市更安靜，捷運與台鐵共構，生活機能更便利，不過，幾乎所有人有志一同認為，車站周邊應多種植樹木。

教育局表示，課程主要培養學生知識、技能與態度，透過跨領域主題的教學，可幫助學生建立關鍵素養能力。多數學生在觀察、訪問時，也慢慢建立自信，同時學習彙整資料，培養自主學習能力。1060410

(中央社)