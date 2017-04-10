UBER復活 公路總局：資訊得明確揭露

UBER將在13日重返台灣，交通部今天說，UBER若要營業，得跟合法租賃業者合作，價格、司機姓名和租賃業者也得明確揭露。

UBER今天宣布，將在13日重返台灣，相關細節將在當天公布，UBER公司也透露，新的方式將會和合法租賃業者合作，保證不違法。

對此，交通部公路總局今天表示，Uber在3月確實有主動接洽，表示想了解如何合法經營，而公路總局也告知，UBER在台登記為資訊業，若是要合法營業就得退居第二線，和計程車租賃業或是小客車租賃業合作。

公路總局表示，UBER只能提供科技服務，因為資訊業不能和一般運輸業者一樣，若是規畫和小客車租賃業合作，那到時候APP上就得載明合作的業者、司機姓名，就連收費方式也得在叫車的時候告知，經旅客同意後才能派車。

公路總局表示，不只要明確揭露資訊，負責派車的小客車租賃業者也得要有派車單、出租紀錄等，如果到時UBER重返台灣市場，仍沒有遵守相關法令，交通部還是會依照公路法，最高處新台幣2500萬元。1060410

(中央社)