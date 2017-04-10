吳澤成：軌道運輸才能解決城際交通問題

宜蘭縣代理縣長吳澤成今天表示，台北到宜蘭已不可能再另闢高速公路，國道5號雪隧車流量一定要透過直鐵或捷運分散運輸，否則無法解決城際交通問題。

交通部長賀陳旦接受媒體專訪表示，宜蘭跟彰化也有興建輕軌的潛力；吳澤成說，賀陳旦指的應該是宜蘭在地輕軌系統，對此縣府樂觀其成，只是在地輕軌系統目前運量恐怕還達不到，未來可透過輕軌連結生活圈和觀光景點，讓其他縣市民眾來到宜蘭，可藉由輕軌轉運。

不過，吳澤成說，輕軌不能解決台北到宜蘭的交通問題，因為城際運輸需求太大，但供給明顯不足，雪隧車流量依舊無法轉移，如果花東認為不需要北宜直鐵，他建議把原本要做直鐵系統的路廊改成捷運，從台北捷運南港站延伸到宜蘭。

吳澤成表示，蘇花改將在年底陸續通車，第一階段會從東澳通到蘇澳，屆時車流量一定會非常大，塞車情形會更加嚴重，從台東、花蓮很快就能到宜蘭，但要從宜蘭回台北卻上不了國道5號，「宜蘭屆時可能會變成大型停車場」，車輛動彈不得。

吳澤成表示，國道5號雪隧車流量一定要透過直鐵或捷運轉移，否則不可能解決城際交通問題，況且已不可能再闢高速公路，而且高速公路對環境的影響，遠比鐵路還要大，結論就是「軌道運輸還是要做，才能解決問題」。1060410

(中央社)