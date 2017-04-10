山寨川普又來了 週六夜現場酸到你噴笑
美國男星亞歷鮑德溫1個月前表示，他不會再在美國國家廣播公司（NBC）綜藝喜劇秀「週六夜現場」模仿川普總統太久，不過，他迄今仍在這個節目扮演川普分身。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）本週末返回「週六夜現場」（Saturday Night Live），在兩段喜劇性短劇中飾演川普，包括一段戲謔直白開場小品，劇情講述川普會晤肯塔基州的死忠支持者，儘管他對就業和健保許下的承諾，可能會為他們帶來負面影響。
飾演川普的亞歷鮑德溫告訴這些支持者：「你們看，這就是我來到這裡的原因，因為你們無論如何都會支持我。就像是你們在紅番椒中發現1根手指頭，但你們仍會把它們吃掉，因為你們告訴大家自己有多熱愛紅番椒。」
亞歷鮑德溫在稍後的節目中，還一人分飾兩角，模仿川普和福斯新聞（Fox News）政論節目主持人歐萊利（Bill O'Reilly）。
在開場小品中，假川普亞歷鮑德溫提起敘利亞、前白宮國安顧問萊斯（Susan E. Rice）等肯塔基州居民不感興趣的議題；他說，「媒體只報導好的那方面，沒人提到俄羅斯。哇！59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）能帶來多大的轉變」。
他對他們說：「我想花個20分鐘，會見那些不會在我離開這個房間後，竊竊私語說『老天！到底是怎麼回事？』的鄉親。」
其中1名支持者告訴「山寨版」川普說，他被煤礦場解雇了，「我們只想擁有1份好工作，而那不一定要是煤礦業」。
假川普回應道：「抱歉，夥伴，全都是煤礦業。在川普執政下的美國，男人就在兩個地方工作，煤礦場或高盛集團（Goldman Sachs）。」（譯者：中央社劉文瑜）1060410
(中央社)
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