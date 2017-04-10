上海台協返台徵才 轉正職加薪近萬元
上海台協今天表示，台商15日將返台徵才，共818個職缺，試用期薪資大約在人民幣4000至6000元（新台幣約1.8至2.7萬元）間，通過試用期後薪資平均加2000元（新台幣約9000元）。
有8成企業提供宿舍或住房補助。
上海市台灣同胞投資企業協會下午在上海舉行徵才博覽會記者會。
上海市台商協會會長李政宏表示，隨著大陸產業結構調整，上海經濟發展逐漸以服務業為主，相關業者十分喜愛台灣青年「熱情親和，體貼周到」的特質。此外，大陸台資企業內部升遷機會較多，不少年輕人3至5年就可成為小主管。
這次活動主題為「世界的上海、築夢的舞台」，委託1111人力銀行承辦，活動地點在台北市松山文化創意園區的1號倉庫。展館面積1452平方公尺，現場設53個徵才攤位及多個諮詢服務台。
李政宏表示，這次共召集105家台資企業，預計有818個職缺，這也是上海台協首度嘗試回台舉行徵才博覽會。
李政宏指出，前來徵才的企業都是台資企業，包括旺旺集團、達豐電腦（廣達電腦）、華碩電腦、技嘉科技、南僑集團、元祖食品、日月光集團、富邦華一銀行、克麗緹娜、吉的堡教育集團、東南旅行社等知名台資企業。
上海台協統計，徵才職缺製造業約占3成，服務業職缺約占7成左右。就部分企業填報的資料顯示，試用期間的薪資大約落在4000至6000元左右，轉正職後的薪資大約會落在6000至8000元左右。
上海台協2015年起組織會員企業先後與實踐大學、逢甲大學等合作實習計畫，讓學生到上海的台資企業實習並承認學分，為近200名台灣的大學生提供2至6個月到上海實習的機會，近半學生實習後繼續留在上海就業。1060410
(中央社)
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