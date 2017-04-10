菲律賓東南外海6.1強震 尚未傳災情

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美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓東南部外海今天發生規模6.1強震，目前尚未傳出災情。

這起強震的震央位於南部民答那峨島（Mindanao）聖托斯將軍市（General Santos）東南東方236公里處。

在主要島嶼呂宋島（Luzon）發生一連串地震後，位於首都馬尼拉南方的那個省分的沿岸地區，有數百名居民今天因擔心海嘯來襲紛紛逃往高處避難。1060410

(中央社)