楊丞琳遭投訴臉書回應 嘆人心複雜

藝人楊丞琳今天早上為保養品拍攝廣告，但卻遭到投訴指控她拍攝中要求換大的休息室，對於爆料者的抹黑，楊丞琳在臉書回應，也指出「這個世界不複雜，複雜的是人心」。

楊丞琳今天早上為保養品牌拍廣告，但有媒體卻接到讀者投訴爆料，指控她拍攝過程稱休息室太小，要求換大的休息室，前後請經紀人向工作人員表達3次訴求。

楊丞琳今天也在臉書上回應反駁，「對於爆料者的抹黑，本來不想理會，但發現這個莫須有的事情被放得有點大」，才決定要公開說明。

楊丞琳表示，今早她抵達拍攝現場後立刻開始化妝，但因為休息室沒有透光，因此一直中斷化妝並需要多架燈管調整燈光；接著她的妝化到一半突然被告知，要她先吃早餐，「因為製片方要給我們一個透光的房間，於是我先休息，到了另一個休息室後我才知道妝髮師和經紀人去協調房間的事」。

楊丞琳指出，這個片場她去過很多次，每一個房間都很舒適，「比起拍戲時得在路邊化妝弄頭髮，真的很幸福，連在路邊我都可以了，在這裡又怎麼可能有任何怨言呢」。

她也強調，與客戶合作以來，非常愉快，「他們從來沒虧待我，我也不會對他們有任何無理的要求」，但最後她也無奈地感嘆，「這個世界不複雜，複雜的是人心」。1060410

(中央社)