瑞典卡車攻擊事件 逮捕第2名嫌犯

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瑞典上週發生卡車攻擊事件，警方表示目前逮捕第2名嫌疑人，並控制多名涉嫌與卡車攻擊有關的人士及進行問訊。

根據歐洲新聞台（ Euronews）最新報導，瑞典警方表示，上週在斯德哥爾摩市中心發生的卡車攻擊事件，除逮捕一名來自烏茲別克的39歲男子嫌犯外，並另逮捕另一名嫌犯。

瑞典警方指出，目前逮捕另一名嫌疑人，且法院為其指派一名辯護律師，此外，警方還控制多名涉嫌與卡車攻擊有關的人士及進行問訊。

報導指出，關於這名來自烏茲別克的男子犯案動機目前尚不清楚，但嫌犯在此前曾在瑞典提出庇護申請但遭拒。

這起發生在4月7日的不幸事件造成4死、15人受傷，數千名瑞典民眾9日聚集在斯德哥爾摩為這起卡車攻擊事件的罹難者致哀。4名死者身份，其中2人為瑞典公民，另2人分別為英國及比利時人。1060410

(中央社)