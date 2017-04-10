溪頭住戶控迫遷 台大：依法收回長期遭占用國有林地

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溪頭莊家原墾戶、墨土工作室今天前往台大抗議，控訴台大是「山老鼠」，濫墾山林更迫遷原墾民。台大回應，土地遭少數私人長期占用，歷經司法程序與情理協調均未果，因此依法強制執行拆除違建、收回遭占用的國有林地。

溪頭莊家表示，莊家早在360多年前的清代便來台移墾，卻在日本殖民時期一度遭大片竹林地強行收為官有林地；1916年東京帝國大學也在此設立實驗林場，莊家土地也被納入範圍，後土地全撥給台大持續沿用，未還諸於民。

莊家指出，1989年間，時任總統李登輝發布「一大三社公有土地放領專案讓售計畫」，台大卻百般阻撓，以國土保育與都市計畫不允許為由，認定不得放領。痛批台大不只是搶奪民地、鳩佔鵲巢，更是溪頭原墾民惡夢的開始。

莊家質疑，台大5、60年前便大量種植台灣杉木，再砍伐銷往日本，至今仍大肆濫墾山林，多次造成土石流；在莊家迫遷案中，台大聲稱拆除地上建物、返還山林，都市計畫卻將莊家土地畫為旅館用地，呼籲主管機關原屋原地保留。

台大實驗林管理處回應，莊家祖先在1946年以名義變更方式，取得該號竹林保管許可；1949年台大實驗林成立後，莊家於1965年將部分權利讓渡，後又提出改為合作造林，並非世居該土地、亦非民有地，莊家沒有土地所有權。

管理處指出，1982年配合政府都市計劃法規畫溪頭公共設施用地需要，協調各契約人或竹林保管人解約補償收回，多數人均同意、但莊家不接受，且違法擴大占用面積，1998年台大依規定終止合約，並提起無權占用國有林地之訴。

管理處也指出，莊家於2001年因桃芝颱風土石流沖毀原房舍，疑地增蓋建物並占用林地違法營業，絕非莊家所稱移墾文化，更無原屋原地保留法令依據。2003年台大勝訴，仍持續協調莊家接受短期安置至商店街，但始終不被接受。

管理處說，最後在不得已下申請強制執行，但莊家多次聚眾阻撓，去年行政院曾召開3次調解會議未果，最後發函管理處依權責辦理；但仍希望莊家在最後展延期限4月18日前接受短期安置方案，管理處僅依管理機關之責依法行事。

(中時)