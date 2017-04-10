穿鋼絲胸罩？專家勸妳不要

(達志)

女生的內衣號稱內在美，但從健康角度來看，穿內衣不能只追求美麗，特別是有鋼絲的內衣，看在養生專家眼中，簡直是健康殺手，當健康沒有，再美也是枉然。

有鋼絲的內衣，原理是壓住乳房外圍，才不致讓乳房下垂或出現副乳，但養生專家白雁從氣學角度分析，那一圈硬梆梆的鋼絲會阻礙乳腺暢通，造成肝膽經瘀堵，對身體有害，甚至令人擔心引發病變。

白雁解釋，乳房外側上方的乳腺組織，呈現類似水杓狀的分布模樣，比其他三個區塊多出一小塊尾巴，這部位的乳腺組織數量較多，一旦用鋼絲內衣給予壓迫，長期下來是個隱憂。

女性脫下胸罩，胸部往往有被鋼絲壓住的鋼痕，這些壓痕阻礙胸腺四周的暢通，影響血液循環不良，氣不通暢，身體因氣滯血瘀而造成各種瘀堵，日積月累，容易集結成腫塊。

白雁分析，由於鋼圈正好就壓在身體非常重要的肝膽經上，長期被勒住會使人情緒鬱結，有些人莫名其妙火大，老是處於緊繃的負面情緒反應，有可能就是乳腺不暢與肝膽經被壓抑而導致。

白雁說明，尤其春天更不能穿上這種讓身體緊繃的內衣，春天是萬物蓬勃升發的季節，氣壓不穩而易使人心浮氣躁，有鋼絲的內衣剛好壓住情緒點，易導致肝氣鬱滯不暢，使神經內分泌系統功能紊亂，心情抑鬱不樂。

環環相扣，影響全身血液循環不良、氣不順暢，更影響脂肪分配與內分泌調節，使新陳代謝遲緩而囤積體內廢氣，慢慢就令人擔心產生瘀結如便秘、肌瘤、腫瘤甚至病變。

白雁建議女性，最舒服的內衣是小女孩穿的那種成長型內衣或運動型內衣，如此才能使乳腺保持通暢、促進良好的氣血循環，尤其不會因有鋼絲壓住情緒點而莫名鬱悶。在氣功功法中，有很多是擠壓下丹的動作，可幫助強化內分泌系統，將鬆垮的內臟往上提並使其歸位。

(中時電子報)