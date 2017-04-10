嫌老爸曾志偉拍戲沒質感 阿寶淚曝背後原因

曾寶儀表示，爸爸曾志偉過去常演喜劇，戲裡不是被欺負就是當色狼，跟私下完全不同，因此希望他能接演一些能展現演技的好作品。(中時資料照片)

香港金像獎昨晚於尖沙嘴文化中心盛大舉辦，本次各獎項入圍者實力堅強，競爭相當激烈，最佳男配角部分，最後由曾志偉奪得，一掃去年的遺憾，而女兒曾寶儀也在台下見證了父親的榮耀時刻，感動得淚崩，而曾志偉上台講感言時，開玩笑說：「女兒一直說爸爸拍的東西沒質感，終於可以堵她的嘴了」，事後曾寶儀揭露了曾經這麼說的原因。

據《ETtoday》報導，曾寶儀昨晚有工作，本不打算到台下觀禮，欲到後台給爸爸打氣就好，但當要頒發最佳男配角時，她看父親很緊張，才想說坐旁邊陪他一下，沒想到見證了感人的一刻，曾寶儀也說，對於爸爸得不得獎，她沒有特別在意，因為「爸爸拍過這麼多片，什麼大風大浪都看過了，得不得好像也還好」，且之前曾志偉也得過了，但看著爸爸又拿獎，還是讓她相當感動。

曾寶儀也解釋，為何過去說過要曾志偉多拍一些有質感的電影，是因為爸爸以前多演喜劇，「不是演一些被欺負的角色，不然就是色狼，但他私底下明明就不是這樣的人」，所以才會把這件事寫在某年的聖誕卡片上，鼓勵爸爸多接一些能夠發揮實力派演技的作品，這次曾志偉在《一念無明》中飾演躁鬱症患者的父親，精湛演技受到肯定，讓她直呼：「我真的很開心」。

(中時電子報)