穿越馬路遭輾 8旬婦送醫不治

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救護人員在場急救。（葉書宏翻攝）

救護人員在場急救。（葉書宏翻攝）

(21:19 更新內文)86歲李姓婦人今（10日）參加進香團活動，晚間7時許搭車返抵新北市中和路、廣濟宮旁，李婦下車後直接穿越馬路，遭45歲阮姓男子駕駛的自小客車撞上，李婦直接被車輾過，當場失去生命跡象，警消到場搶救一度恢復生命跡象，送醫後仍回天乏術宣告不治。

阮男向警方表示，當時綠燈直行，車輛輾過李婦後才驚覺輾到人，立即停車。阮男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)