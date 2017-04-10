嘉縣公車阿里山線 持畫位車票者才有先上車權
注意！搭乘嘉義縣公車往奮起湖、達邦及阿里山線上車順序以持有「畫位車票者」才有優先上車權，其則一律按排隊等候補位。
日前75歲吳黃阿嬤至嘉義縣阿里山遊玩，持敬老卡搭乘嘉縣公車阿里山線前往，並指回程時段排隊時，遭驗票人以「有買票者先上完車後再上車」為由擋住，讓她暫緩上車，並向家人抱怨，家人認為有損辱老人家權益。
嘉義縣公共汽車管理處解釋，阿里山線行駛時間長達2.5小時且多為山路，加上又為觀光路線，為讓旅客規畫行程，故採畫位制。預購畫位車票者，皆完成乘車契約且已畫定座位，爲避免臨時乘車者先上車佔位，會優先讓持有畫位車票者先上車，有空位再依排隊序補位，對所有持電子票證者亦是如此，且也已網站上也有公告，並未刻意對持敬老卡者不敬。另，持有敬老卡者也能先行預約畫位，但如果沒畫位，就必須等候補位。
(中時)
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