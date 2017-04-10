婦人拉皮整形死亡 檢方將解剖查死因

58歲熊姓婦人上月15日接受號稱整形名醫的詹富盛進行拉皮手術時休克，熊婦送醫後昏迷近月，9日宣告不治，檢方訂於12日解剖調查死因。

警方調查，熊姓婦人於3月15日在嘉義市向榮街一家尚未正式營業的醫美診所，由號稱在台北市一家整形醫美診所掛名擔任院長的詹姓醫師為她進行拉皮，但手術進行中，熊婦昏迷，詹醫師緊急將她送嘉基醫院急救，但熊婦昏迷未清醒，9日宣告不治。

警方調查，詹姓醫師原在台北市一家醫美診所掛名擔任院長，最近到嘉義市準備開業，但他為熊婦進行拉皮整形手術時尚未向嘉義市衛生局申請執業登記。

嘉義市衛生局醫政科長王鳳玉表示，詹醫師是有醫師執照的醫師，但為熊姓婦人進行拉皮手術當天，尚未向該局申請執業登記，診所醫療診設施也非合格院所，且當天婦人於下午4時開始手術，一度有心律不整情形，但手術繼續進行至晚上約9時，才被送醫急救，不排除有延遲送醫，該局將對此案件進行調查，將詹醫師移送醫師懲戒委員會。

(中時)