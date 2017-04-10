婦人拉皮整形死亡 檢方將解剖查死因
58歲熊姓婦人上月15日接受號稱整形名醫的詹富盛進行拉皮手術時休克，熊婦送醫後昏迷近月，9日宣告不治，檢方訂於12日解剖調查死因。
警方調查，熊姓婦人於3月15日在嘉義市向榮街一家尚未正式營業的醫美診所，由號稱在台北市一家整形醫美診所掛名擔任院長的詹姓醫師為她進行拉皮，但手術進行中，熊婦昏迷，詹醫師緊急將她送嘉基醫院急救，但熊婦昏迷未清醒，9日宣告不治。
警方調查，詹姓醫師原在台北市一家醫美診所掛名擔任院長，最近到嘉義市準備開業，但他為熊婦進行拉皮整形手術時尚未向嘉義市衛生局申請執業登記。
嘉義市衛生局醫政科長王鳳玉表示，詹醫師是有醫師執照的醫師，但為熊姓婦人進行拉皮手術當天，尚未向該局申請執業登記，診所醫療診設施也非合格院所，且當天婦人於下午4時開始手術，一度有心律不整情形，但手術繼續進行至晚上約9時，才被送醫急救，不排除有延遲送醫，該局將對此案件進行調查，將詹醫師移送醫師懲戒委員會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。