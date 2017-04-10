李明哲妻發公開信：接受掮客條件就是出賣台灣尊嚴
民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全 」為由拘留，其妻李凈瑜今（10）日赴北京遇阻，晚間她發出「給台灣人民的一封信」，強調不能接受掮客的條件，否則就是出賣了台灣的尊嚴。
李凈瑜公開信全文如下：
李明哲被逮捕到今天已經23天了，縱然我強忍悲痛，縱然有這麼多人權團體和NGO朋友來協助我，縱然我已經對中國惡劣的法治狀況做了最壞的心理準備，縱然我對被拒絕登機和被拒絕入境北京已經做了沙盤演練，但是，今天早上在機場遇到中國這樣赤裸裸不堪入目的小手段，我確實崩潰了。
不只因為中國政府果真像掮客所說的綁匪集團一樣，也因為我國海陸兩會及國安單位在對岸的眼中竟然連一個掮客的份量都不如。如果我繞過政府去接受一個掮客的條件，我就是出賣了台灣的尊嚴。
我承認，我虛脫了。
我的先生李明哲在被失蹤狀態中，我的母親剛剛完成乳癌割除手術正在休養中，我的公公婆婆已經年邁也在驚慌中。我承認我真的非常孤單，非常孤立，非常孱弱。
請外界給我一兩天的休息時間，恢復體力。
我向各位報告，我會再站起來，絕不跟強權哀求，就像我曾經在台灣歷史中見識過的先賢先烈那樣，我必須戰鬥下去，我不會讓我先生為獲得自由而失去尊嚴，像狗一樣活未來的一生。中國再強大，也只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴。
只求苟活想要羞辱我們的人，請你們免了吧！
李明哲妻 李凈瑜 20170410
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。