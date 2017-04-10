印度Flipkart與eBay印度合併

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印度最大電子市集平台Flipkart今天在推特（twitter）官方帳號證實，Flipkart已經併購eBay印度分公司（eBay India）。

此外，Flipkart也在官網宣布，Flipkart已從中國大陸騰訊、美國微軟和eBay募集到14億美元的資金。

Flipkart在官網上表示，這是Flipkart成立10年來獲得的最大投資，由騰訊、微軟和eBay投資Flipkart，金額達14億美元。

同時，Flipkart官網還指出，eBay印度也成為Flipkart集團的一部分，雙方的合併將為雙方的客戶和賣家創造優勢。

在交易完成後，Flipkart的估值達到116億美元。

Flipkart表示，公司很高興所有的創新力量--騰訊、微軟和eBay在印度都選擇與Flipkart合作。

Flipkart的兩位創辦人沙奇邦索（Sachin Bansal）、賓尼邦索（Binny Bansal）說，Flipkart選擇的合作夥伴都是在這個先導行業擁有長久的歷史，這項交易重申Flipkart想透過科技加速印度商業轉型的決心。

印度電子市集競爭激烈，但市場也成長快速。Flipkart營運長賽斯（Nitin Seth）3月曾預測，印度本財政年度（2017年4月到2018年3月）的電子商務銷售可望成長40%到50%，Flipkart的銷售可望成長50%到60%。

由於競爭激烈，印度三大電子市集業者都投入巨額資金打價格戰，燒錢快速，投資人日本軟銀正在推動印度最大電子市集Flipkart與市場的老三Snapdeal合併，以便與資金充足的亞馬遜印度分公司（Amazon India）一爭高下。1060410

(中央社)