印度Flipkart與eBay印度合併
印度最大電子市集平台Flipkart今天在推特（twitter）官方帳號證實，Flipkart已經併購eBay印度分公司（eBay India）。
此外，Flipkart也在官網宣布，Flipkart已從中國大陸騰訊、美國微軟和eBay募集到14億美元的資金。
Flipkart在官網上表示，這是Flipkart成立10年來獲得的最大投資，由騰訊、微軟和eBay投資Flipkart，金額達14億美元。
同時，Flipkart官網還指出，eBay印度也成為Flipkart集團的一部分，雙方的合併將為雙方的客戶和賣家創造優勢。
在交易完成後，Flipkart的估值達到116億美元。
Flipkart表示，公司很高興所有的創新力量--騰訊、微軟和eBay在印度都選擇與Flipkart合作。
Flipkart的兩位創辦人沙奇邦索（Sachin Bansal）、賓尼邦索（Binny Bansal）說，Flipkart選擇的合作夥伴都是在這個先導行業擁有長久的歷史，這項交易重申Flipkart想透過科技加速印度商業轉型的決心。
印度電子市集競爭激烈，但市場也成長快速。Flipkart營運長賽斯（Nitin Seth）3月曾預測，印度本財政年度（2017年4月到2018年3月）的電子商務銷售可望成長40%到50%，Flipkart的銷售可望成長50%到60%。
由於競爭激烈，印度三大電子市集業者都投入巨額資金打價格戰，燒錢快速，投資人日本軟銀正在推動印度最大電子市集Flipkart與市場的老三Snapdeal合併，以便與資金充足的亞馬遜印度分公司（Amazon India）一爭高下。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。