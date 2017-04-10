防治青少年染毒 警政署加強查緝供毒藥頭

為防治青少年學子染毒，警政署未來將每月把18至24歲涉毒案件嫌疑資料提供給教育部，查詢學籍資料，若確定為在學生，將透過學校加強輔導關懷；未成年部分則由各縣市校外會通報。警方持續推動「護少專案」，除關懷首度涉毒的青少年，也掃蕩供毒的藥頭。

警方指出，查獲涉毒案件時，警用電腦的戶役政系統，無法查知嫌疑人是否在學，通常嫌犯也會試圖隱瞞學生身分。警方會把18歲以下資料，由各縣市校外會提供給教育部比對學籍。18至24歲已成年，由警政署直接提供教育部，今年2月首度比對，未來每月都會進行。

警政署的「護少專案」，針對首次被查獲涉毒的24歲以下青少年，會派員關懷，提醒家庭或學校多加注意，避免成為毒品新生人口。另外加強查緝「毒進校園」的青少年藥頭，向上溯源切斷毒品供應鏈。

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(中時)