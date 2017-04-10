鎮長落跑又升官 罷免者批新修選罷法毫無拘束力
2年前曾與嘉義縣大林鎮前鎮長黃貞瑜一起競選的簡志偉，日前發起罷免連署，於中興路口高掛「罷免落跑鎮長」看板，但連署才進入第二階段，黃貞瑜已請辭鎮長並就任縣農會總幹事，他認為被罷免者「落跑又升官」，凸顯新修選罷法免毫無約束力，仍不符合社會期待。
簡志偉表示，選罷法第92條雖載明，罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。他說，這對已經連任的縣市長、鄉鎮市長而言，一點約束力也沒有，因民選首長本來就規定連選得連任一次，此次被罷免對象黃貞瑜仍肆無忌憚地辭去鎮長一職，更令人詬病。
簡志偉指出，選罷法第79條規定，選舉委員會收到罷免案提議後，應於25日內，查對提議人名冊，符合規定人數，及函告提議人之領銜人…；自己是2月15日遞交提案連署書，按規定，嘉義縣選委會應於3月13日告知第一階段通過與否。納悶的是，3月16日才收到通知函，雖告知已通過審查門檻，卻硬是晚了4天，而選委會除坦承疏失，更解釋是因為「上面還沒批准」，導致延遲郵件寄送，而翻遍選罷法，針對行政機關的疏失，還真找不到罰則。
簡志偉說，去年底新修選罷法後經總統公告上路，雖放寬門檻，也准許廣告、宣傳，看似貼近民意的舉動，卻在一件民選首長的罷免個案中，暴露出不少缺失，被罷免對象「落跑又升官」，凸顯新修選罷免除毫約束力外，行政機關若未依法行政，也無法可治。
(中時)
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