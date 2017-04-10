獅明拚對戰兄弟5連勝 推布魯斯迎戰鄭凱文

布魯斯。（中央社資料照）

統一獅上周末對Lamigo桃猿拿下2連勝，本周首戰將在澄清湖主場迎戰中信兄弟，獅隊本季至今對戰兄弟4戰全勝，明推洋投布魯斯掛帥，兄弟則將由本土王牌鄭凱文先發。

布魯斯本季已先發2場，合計投10局，拿下1勝1敗，自責分率4.50，明天將是布魯斯本季首度對戰中信兄弟。去年球季布魯斯碰上兄弟表現最不理想，共投了10場（9場先發），拿下3勝3敗，自責分率高達7.04。

兄弟鄭凱文今年回到先發，本季兩場出賽表現頗具水準，首戰對富邦悍將投出7局無失分表現，送出7K拿勝投，上一場對上Lamigo桃猿則是主投7局失5分（4分自責分），逃過敗戰。

鄭凱文。（中央社資料照）

獅隊目前與桃猿同以8勝3敗戰績並列第1，雖然獅子軍團隊打擊率2成41排名4隊之末，但團隊投手自責分率4.05排第2，其中又以牛棚頂得住為關鍵，後援投手自責分率2.95是4隊最佳。

兄弟戰績4勝8敗排名第3，團隊打擊率2成71僅次於富邦的2成98，23發全壘打則是傲視全聯盟，但團隊投手自責分率6.75是4隊最高，12戰共發生15次守備失誤也是隱憂。

(中時電子報)