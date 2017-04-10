清潔隊員遭檢舉不法輕生 政風單位遺憾
苗栗市公所一名清潔隊員遭檢舉掩護私人廢棄物車輛進入垃圾場傾倒，疑涉圖利罪嫌，經政風單位約詢後，被發現在車內燒炭輕生，苗栗縣府政風處今天表示遺憾。
苗栗縣政府政風處今天指出，苗栗市公所5日接獲檢舉，曾姓清潔隊員(61歲)於非值班時間，私自放行私人企業社廢棄物處理車輛進入苗栗市垃圾掩埋場，傾倒不合規定之廢棄物，未予收費，疑有圖利特定廠商嫌疑。
市公所政風室7日約詢曾姓清潔隊員，他坦誠協助掩護傾倒事業廢棄物及焚毀共4次，市長邱炳坤獲知後指示將曾員調整職務並接受後續調查。
縣府政風室表示，政風人員約詢曾男時，曾徵詢是否考慮主動向廉政署辦理自首釐清事實，他當下表示同意，並約定7日當天下午在市公所集合，一同前往法務部廉政署中部地區調查組。
不料，曾男當日未現身，手機也關機失聯，經報警協尋仍未見蹤影，9日上午被人發現座車停在苗栗市一處產業道路，人在車內燒炭身亡，經檢警相驗無他殺嫌疑，自殺結案。
縣府政風處指出，政風人員基於讓涉案同仁有自清機會及保障權益，徵詢曾男是否辦理自首，且約詢過程平和順利，未有任何異狀，不料竟走上絕路，非但不能解決問題，更留給家人及同事無限悲痛，深感遺憾。1060410
(中央社)
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