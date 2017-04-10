上海台辦14日赴台 雙城論壇受關注
台北市副市長鄧家基日前造訪上海，返台後旋即傳出雙城論壇6月有譜。上海方面對此未予以證實，但根據了解，上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝14日將前往台北。
媒體今天報導台北上海雙城論壇將於6月登場，上海市台辦一行人也於今天抵達台北，進行「公務員交流」，並討論將於8月中、下旬登場的2017台北世界大學運動會。但李文輝並未於今天赴台，而是14日才會到台北。
事實上，上海台辦官員在去年5月20日後仍頻繁往來兩岸，去年10月亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯登場前，李文輝等一行人也在台灣訪問，並造訪部分智庫、政黨、社團；今年初上海台辦官員也有前往台灣。
媒體報導，北京方面已於近期批示續辦台北上海城市論壇（雙城論壇），並透過李文輝等向3月下旬率隊前往上海的鄧家基表明歡迎6月到訪，且設定由雙邊市長柯文哲及應勇碰面。
據了解，鄧家基率台北市政府公訓處一行約20人於3月27日啟程飛抵上海，停留約5天時間。鄧家基此行的官方說法是為了「深化滬台兩地青年優秀公務員交流」，一行人27日晚間與上海市副市長翁鐵慧等會面並共進晚餐。
上海市台辦今天面對中央社詢問是否已敲定雙城論壇的時間與主題時表示，「沒有說法」。一名上海官員則指，「目前沒有消息，那是外界猜的」。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。