上海台辦14日赴台 雙城論壇受關注

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台北市副市長鄧家基日前造訪上海，返台後旋即傳出雙城論壇6月有譜。上海方面對此未予以證實，但根據了解，上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝14日將前往台北。

媒體今天報導台北上海雙城論壇將於6月登場，上海市台辦一行人也於今天抵達台北，進行「公務員交流」，並討論將於8月中、下旬登場的2017台北世界大學運動會。但李文輝並未於今天赴台，而是14日才會到台北。

事實上，上海台辦官員在去年5月20日後仍頻繁往來兩岸，去年10月亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯登場前，李文輝等一行人也在台灣訪問，並造訪部分智庫、政黨、社團；今年初上海台辦官員也有前往台灣。

媒體報導，北京方面已於近期批示續辦台北上海城市論壇（雙城論壇），並透過李文輝等向3月下旬率隊前往上海的鄧家基表明歡迎6月到訪，且設定由雙邊市長柯文哲及應勇碰面。

據了解，鄧家基率台北市政府公訓處一行約20人於3月27日啟程飛抵上海，停留約5天時間。鄧家基此行的官方說法是為了「深化滬台兩地青年優秀公務員交流」，一行人27日晚間與上海市副市長翁鐵慧等會面並共進晚餐。

上海市台辦今天面對中央社詢問是否已敲定雙城論壇的時間與主題時表示，「沒有說法」。一名上海官員則指，「目前沒有消息，那是外界猜的」。1060410

(中央社)