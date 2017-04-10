卡車攻擊案後 斯德哥爾摩默哀一分鐘

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瑞典今天為上週遭一名烏茲別克男子卡車攻擊遇害的受害人，默哀一分鐘。遇襲的百貨公司外，參與默哀的若干民眾明顯地動容，淚流滿面。

莊嚴的儀式陰雨天裡在斯德哥爾摩市政廳外舉行，市政廳降辦半旗，包括總理勒夫文（Stefan Lofven）和瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）及大多數王室成員，和來自社會各界代表出席。

法新社報導，默哀一分鐘結束後，瑞典軍樂隊演奏莊嚴的樂曲，斯德哥爾摩市長萬加德（Karin Wanngard）隨後發表演說。

萬加德說：「我們永遠不會向暴力讓步，我們永遠不會讓恐怖得勝。斯德哥爾摩將維持是個開放和容忍的城市。」

勒夫文對受害人家屬說：「你們不孤單，我們想著你們，整個瑞典與你們同在。

7日攻擊案嫌犯經指認是39歲烏茲別克男子，事發數小時後被捕。他涉嫌駕著一輛偷來的卡車疾駛，沿市中心熱鬧皇后大街（Drottninggatan）的人行道衝了數百公尺，撞倒數人後衝進百貨公司。有4人遇害，15人受傷。

根據英國廣播公司（BBC）報導，4名遇害民眾包括2名瑞典人，據稱其中1名是11歲女孩，及一名41歲英國男子、一名31歲比利時女子。但警方未公布他們的身份。

遇襲的百貨公司外，大批民眾也一同默哀一分鐘，若干人明顯地動容，淚流滿面。

攻擊動機不明，但是他的手段與法國尼斯、德國柏林和英國倫敦前幾次用車輛攻擊的事件相仿，伊斯蘭國（IS）宣稱犯下前幾次攻擊。（譯者：中央社羅苑韶）1060410

(中央社)