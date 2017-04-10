說3次就能休妻 印度副總統夫人籲別信

我要評比

印度副總統安薩里夫人莎瑪表示，可蘭經中沒有記載男子對妻子說3次「talaq」（我要離婚），離婚就可立即生效的律法，呼籲穆斯林婦女要徹底閱讀可蘭經，別被誤導。

「印度時報」（Times of India）網站今天報導，印度副總統安薩里（Mohammad Hamid Ansari）夫人莎瑪（Salma Ansari）是於8日在參加一場伊斯蘭慈善活動時，發表以上看法。

印度穆斯林社群仍然執行所謂穆斯林向妻子說3次「talaq」可讓離婚立即生效的伊斯蘭教律法，但印度最高法院正在探討這項律法是否歧視婦女及其合法性。

莎瑪指出，可蘭經裡沒有所謂穆斯林對妻子說3次「talaq」，離婚就可立即生效的律法，印度信仰伊斯蘭教的婦女被誤導了。

她呼籲印度信仰伊斯蘭教的婦女，激勵自己直接閱讀以阿拉伯語寫成的可蘭經，不要看翻譯，也不要接受印度伊斯蘭教教士的解讀。

一些印度伊斯蘭教領袖和學者也贊同莎瑪的說法，強調說3次「talaq」離婚就立即生效，並非伊斯蘭教律法。

印度最高法院首席大法官泰克（TS Thakur）率領的法律研議小組已向印度婦女和兒童發展部、法務部和少數族群事務部等相關部會發函，探討有關說3次「talaq」讓離婚立即生效，是否歧視女性等相關訴願。

不過，這項討論引發印度部分伊斯蘭教團體反對，認為政府試圖干涉伊斯蘭教律法。

事實上，說3次「talaq」離婚即可生效的律法，在沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、孟加拉等超過20個信仰伊斯蘭教的國家已被禁止。1060410

(中央社)