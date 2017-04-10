北韓核試危機 韓中警告將強力制裁

我要評比

南韓首席核子談判特使金烘均與中國外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉今天達成共識，若北韓進行核試或試射洲際彈道飛彈，將依據安理會決議，對北韓採取強力制裁措施。

不過金烘均坦言，武大偉仍重申反對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的既定立場，兩國對「薩德」分歧矛盾仍未弭平。

南韓外交部消息人士透露，北韓核問題六方會談韓中團長今天在首爾舉行會談，就美中高峰會談後，朝鮮半島局勢以及在北韓核問題上的合作方案等議題進行討論。

金烘均今天下午約4時5分，與到訪首爾的武大偉會談。在北韓核問題上，南韓主張制裁和施壓，中國方面則主張對話解決，至於在南韓部署薩德問題上，韓中兩國仍存在嚴重的意見分歧。

金烘均和武大偉的會談，聚焦於北韓4月15日金日成冥誕、4月11日最高人民會議等重大日子，北韓是否會進行核子試驗等挑釁行動，並就北韓發起挑釁時的應對方案交換了意見。

報導指出，從美國飛彈攻擊敘利亞行動觀察，美國總統川普以實際行動展示如果中國不解決北韓核問題，美國將出手的決心，中國對此將有何種反應，令外界高度關注。1060410

(中央社)