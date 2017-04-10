毒蟲見警就跑 警民合力壓制逮捕

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鄭男被警方帶回派出所偵訊。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒品海洛英0.6公克、安非他命0.6公克。（葉書宏翻攝）

36歲鄭姓男子今（10日）下午4時許，騎機車行經新北市中和區自立路，中和警分局秀山派出所警員吳俊龍執行護童勤務，發現他神色慌張，立即上前盤查，鄭男一度佯裝停車，又突然加速逃逸，吳員立即飛撲上前制止與民眾合力將他壓制逮捕，查獲毒品海洛英0.6公克、安非他命0.6公克，訊後將依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，鄭男從事水電工，先到中和南勢角購買毒品準備返家吸毒，行經中和區自立路，由於行跡可疑，警方上前盤查，豈料他竟加速逃逸，警員見狀立刻飛撲將鄭男拉下，機車倒下後壓到鄭男右小腿大喊：「好痛！」

雙方發生拉扯，民眾見狀上前幫忙，巡邏警網獲報也前往支援，鄭男乖乖就逮，警方將他帶回秀山派出所偵訊。訊後將依違反毒品危害防制條例法辦。

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(中時)