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倫敦金融時報報導，受到法國脫歐派總統候選人雷朋(Marine Le Pen)聲勢竄揚的影響，日本投資人2月狂拋法國公債，單月賣超金額多達1.58兆日圓(134億歐元)，改寫歷史新高紀錄。

報導指出，今年年初法國總統大選原本呼聲最高的候選人費雍(Francois Fillon)受醜聞纏身打擊支持度跳水，極右派的雷朋此時趁勢竄出，金融市場對法國政局與歐元區前景感到憂心忡忡。

日系投資人見勢大舉降低法債曝險部位，根據統計日本資產管理公司2月份單月賣超金額暴增至1.58兆日圓，為史上最大賣超紀錄，並為連續第4個月拋售法債，這期間累計賣超金額已逾2兆日圓。

(工商)