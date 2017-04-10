北港媽祖遶境將屆 上百名警力確保安全順利
雲林北港警分局針對北港媽祖遶境活動，10日召開交通與維安專案會議，15、16日將投入上百名制服與便衣警力，確保活動安全順利。另外，晚上10點後禁止施放升空爆竹與電子炮，以免影響民眾休息。
北港警分局長李憲蒼因應朝天宮媽祖出巡遶境及藝閣遊行，要求各相關單位編排「安全維護部署與任務執行計劃」，並召開專案會議，兵棋推演陣頭人員脫序行為的處置腹案，以及各重要道路加強交通疏導勤務。
李憲蒼表示，朝天宮天上聖母遶境為地方盛事，媽祖鑾駕出巡場面浩大，有陣頭、藝閣表演，行列長達4、5公里，由於北港市區街道狹窄，大量人車易影響交通秩序及滋生事故。
為防治治安事件擴大及展現執法決心，警方除事先派員勸導約制各參與陣頭，另針對行進路線易鬧事地段及路口，實施嚴密的警力部署，避免發生陣頭鬥毆或青少年聚眾滋事。
李憲蒼指出，北港溪高灘地已開闢為臨時停車場，距離朝天宮步行約5至10分鐘，可提供3000個以上的免費停車位，屆時警方會派員協助疏導，也會有指示牌引導民眾停車。
(中時)
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