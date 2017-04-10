搶救20餘支百年進香旗 朝天宮與雲林科大合作

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朝天宮蒐藏20餘支百年進香旗，將與學界合作整修。（張朝欣攝）

雲林北港朝天宮收藏20餘支超過百年的進香旗，年代最久遠的為道光26年（西元1846年），距今已有171年，這些進香旗紀錄進香歷史，極為珍貴，但因年代久遠日益毀損，將與學界共同合作展開修復。

北港鎮朝天宮信眾遍布國內外，進香歷史可追溯至百餘年前，早年進香時人手1支進香旗，作為進香過程的見證，如今年輕信眾愈來愈少人持旗進香，廟方為了保存進香史料，四處蒐集古老進香旗。

朝天宮文化組組長紀仁智表示，目前廟方保存數10支早年進香旗，包括清末、日治時代，其中有20餘支超過百年，年代最久遠的為道光26年（西元1846年），距今已有171年，應該是台灣最早的進香旗。

朝天宮董事吳炳俊說，進香旗代表神明的令旗，不可隨意丟棄，因此信眾的進香旗若老舊破損，大多丟入廟裡金爐火化，表示交還神明之意，有人則交給廟方人員代為保存收藏。

上個月朝天宮與雲林縣政府、雲林科技大學合作，完成瓷瓶、銅像、神明圖3件文物修復，為了永續保存這些百年進香旗，廟方已請雲科大先行鑑定其布料成份，再尋找相似布料修復脆化處，延長進香旗壽命。

(中時)