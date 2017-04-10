長榮獲選亞太TOP10航空公司等2殊榮

全球最大的旅遊網站TripAdvisor每年都會統計數千萬名旅客的評分和意見，評選Travellers Choice最佳目的地、飯店、餐廳及地標等大獎，今年新增最佳航空公司獎項，長榮航空一舉獲得「亞太地區TOP10航空公司」及「台灣最佳航空公司」兩項殊榮，是台灣唯一獲獎的航空公司。

TripAdvisor在歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東／非洲及亞太地區等五大區域，評選超過500家航空公司，其中包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司。統計連續12個月全球各地旅客搭機的體驗評分及分析旅客留言意見，評選出各區域的優質航空公司，五大區域共有50家航空公司脫穎而出，由於該樣本數來自全球各地數千萬旅客的實際體驗，相當具有公信力。

「自開航以來，我們一直致力於飛安及服務品質的提升，很感謝來自全球的旅客給予長榮航空的支援與肯定。」長榮航空總經理陳憲弘表示，未來長榮航空仍將會秉持五星級航空公司的精神，導入最新的科技，時時關心旅客的期待與需求，持續推出更優質的服務。

(旺報)