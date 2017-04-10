長榮獲選亞太TOP10航空公司等2殊榮
全球最大的旅遊網站TripAdvisor每年都會統計數千萬名旅客的評分和意見，評選Travellers Choice最佳目的地、飯店、餐廳及地標等大獎，今年新增最佳航空公司獎項，長榮航空一舉獲得「亞太地區TOP10航空公司」及「台灣最佳航空公司」兩項殊榮，是台灣唯一獲獎的航空公司。
TripAdvisor在歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東／非洲及亞太地區等五大區域，評選超過500家航空公司，其中包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司。統計連續12個月全球各地旅客搭機的體驗評分及分析旅客留言意見，評選出各區域的優質航空公司，五大區域共有50家航空公司脫穎而出，由於該樣本數來自全球各地數千萬旅客的實際體驗，相當具有公信力。
「自開航以來，我們一直致力於飛安及服務品質的提升，很感謝來自全球的旅客給予長榮航空的支援與肯定。」長榮航空總經理陳憲弘表示，未來長榮航空仍將會秉持五星級航空公司的精神，導入最新的科技，時時關心旅客的期待與需求，持續推出更優質的服務。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。