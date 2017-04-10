財神爺愛心點燈，捐百萬元弱勢兒童助學金

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武德宮財神廟愛心點燈，捐百萬元幫助弱勢兒童。（張朝欣攝）

北港鎮武德宮財神廟結合理財網站CMoney理財寶，信眾透過電子商務平台點財神燈，並捐出所得1成做公益，10日武德宮與理財寶將120萬元捐給忠義基金會，做為弱勢兒童的助學基金。

線上理財軟體CMoney理財寶與武德宮財神廟跨業合作，推出上網點財神燈活動，信眾可以上網與財神結緣同時做公益，並獲贈財神加持過的一卡通套組、文創商品與錢母，把財氣接回家。

愛心財神燈推出後大受歡迎，6000個名額很快搶購一空，今天武德宮主委林安樂與CMoney總經理李岳能，共同捐出點燈所得1成120萬元，由忠義基金會行政資發組組長謝小琪代表接受，做為弱勢學童助學基金。

林安樂表示，他曾擔任證券公司協理，深知理財除了需要分析產業時勢與趨勢，更要有「無形運勢」相助。此次財神爺應許與電子商務平台合作，透過網路吸引信徒參與，讓財神爺得以庇佑更多人、一起行善積福。

李岳能表示，武德宮對弱勢的關心不落人後，CMoney與武德宮跨界合作，讓許多投資人在替自己點亮財神燈補財庫之餘，還能給予他人幫助，可說是點亮自己、照亮別人。

謝小琪則代表受助弱勢兒童表達感謝之意，目前大環境景氣不佳，募款相當不容易，武德宮與CMoney的大額捐款，讓弱勢孩子不用擔心繳不出學費與營養午餐費，開心上學去。

(中時)