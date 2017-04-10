陸建國家公園保護大貓熊 4分之3個台灣大

大陸為了保護大熊貓（台灣稱大貓熊），已決定畫出橫跨川、陝、甘三省，面積廣達2.7萬平方公里的面積成立大熊貓國家公園。依據新出爐的試點方案，未來不但要為牠們建通道，還要讓不同種群之間「多交流」。2.7萬平方公里約4分之3個台灣大，將是大陸第二大的國家公園。

依據已印發的《大熊貓國家公園體制試點方案》，四川已開始研究加快國家公園體制試點建設。《方案》劃定了總面積27134平方公里的國家公園範圍，根據大熊貓地理分布現況，將國家公園劃分為岷山片區、邛崍山-大相嶺片區、秦嶺片區和白水江片區。其中位於四川的兩個片區占地20177平方公里，占整個國家公園面積的74.4%。

儘管可愛的大熊貓在大陸多個被圈養園區仍可見到，但野生種群的生存環境仍然堪憂。據調查，目前大陸野生大熊貓有33個局域種群，其中22個種群數量少於30隻，有滅絕風險，特別是18個小於10隻的種群，更具有高度滅絕風險。

岷山片區是大熊貓分布最多的區域，橫跨成都、德陽、綿陽、廣元、阿壩5個市（州），面積10013平方公里，野生大熊貓數量656隻。邛崍山-大相嶺片區是大熊貓分布最廣的區域，位於成都、眉山、雅安、阿壩等4市（州），面積10164平方公里，野生大熊貓數量549隻。這兩個片區都位於四川，面積總和達到20177平方公里，占大熊貓國家公園試點面積的74.4%。

秦嶺片區分布的大熊貓為秦嶺亞種，是大熊貓分布緯度最高、密度最大的地區，位於陜西省西安、寶雞、漢中、安康4市，面積4386平方公里，野生大熊貓數量298隻。白水江片區位於甘肅省隴南市，面積2571平方公里，野生大熊貓數量111隻。

大熊貓國家公園將分為四類功能分區：核心保護區面積19872平方公里，占總面積73%。生態修復區3150平方公里占12%。科普遊憩區480平方公里占2%。傳統利用區3632平方公里占13%。

(旺報)