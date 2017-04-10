國際貨幣基金組織上修日本、英國GDP成長率

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國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）預測，日本因出口持續成長，故擬將日本今年的國內生產毛額(GDP)成長率上修至1%左右。隨著世界經濟持續擴大，也將要求各國不要採取保護主義政策。

日本NHK報導，國際貨幣基金組織本月20日起將在華盛頓召開G20（20國集團)財政部長、央行總裁會議，最近彙整出會議上報告的最新版經濟前景預測報告。

相關消息人士指出，國際貨幣基金組織分析，由於日本出口持續成長，故擬將今年日本的GDP成長率從1月時的0.8%上修至1%左右。

此外，由於英國脫歐的影響並不如當初預測地突如其來，故也將上修英國的GDP成長率，擬從1.5%上修至2%左右。

國際貨幣基金組織還指出，美國攻擊敘利亞的軍事設施等，中東、非洲的內戰使難民人數增加，這對未來世界經濟而言是一大風險。

(中時)