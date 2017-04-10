國民黨主席參選人 以戀愛比喻美日台陸關係

5名國民黨主席參選人合影

立法院國民黨團10日舉辦國民黨主席參選人政見發表會，6位參選人洪秀柱外均參與，5人先發表政見再接受立委提問，各自針對兩岸議題、如何培養青年、如何擴大國民黨的社會支持與重返執政提出看法和主張。

立委詢問對九二共識、一中各表看法，以及當選後是否訪陸、國共論壇是否續辦？詹啟賢表示兩岸還是要在九二共識一中各表原則上循序漸進，很多反對黨年輕朋友說九二共識談多了煩了，但有甚麼新的有效想法他們提不出來。好比他身為醫師，如果一個病人每次生病他都開同一個藥患者都會痊癒，20年後患者對同一個藥膩了，他若有新的藥可給新的，否則舊的藥還是得請患者繼續吃。不過也不表示九二共識就夠了，因為兩岸是動態的不是停滯要與時俱進，要在這個既有基礎上看有甚麼可能，可以在憲法基礎上探討和平政綱，可在國共論壇討論，若有結果國民黨執政後就來做，所以在此前提下訪陸、國共論壇都應該。

潘維剛主張九二共識一中各表不需輕易改變。吳敦義聲稱九二共識是確保兩岸和平的定海神針。郝龍斌指出國民黨國民黨兩岸政策很清楚，就是堅持九二共識一中各表，最近台灣人李明哲被大陸扣押，民進黨政府沒有辦法，他當黨主席就要跟陸方建立溝通管道捍衛台灣人權益，所以黨主席當然該訪陸、國共論壇該持續下去。

韓國瑜則認為政治很怕把簡單的事情弄複雜，問路人甚麼叫一中各表九二共識很多民眾懂嗎？他認為台灣很脆弱，需要和平，台灣像個美女，美日中三個大哥追台灣，台灣可以跟三個人談，但但不要隨便結婚，你跟一個結婚，另外兩個都打死你。民進黨越走越偏，國民黨有責任引領。

被問到當選後如何帶國民黨起回生？潘維剛主張2018六都至少贏回三都 ，不能主席就辭職。郝龍斌主張至少拿下兩都，而且若台北沒拿下他就會辭職，此外執政縣市與總票數也要超越2014。

吳敦義主張恢復國民黨內的知青黨部、勞工、原民、婦女、農漁黨部，並成立科技黨部與產業黨部。詹啟賢主張未來要集體領導不再黨主席一人說了算，並要建立權責相符體制。韓國瑜則批評，民進黨一方有事八方支持，國民黨一方有事八方逃亡，所以賴清德登革熱、陳菊氣爆都被同志支援，而國民黨中南部要地方民代則長期沒有被中央黨部支援關心。

被問到如何培養青年，郝龍斌主張取消年輕人參選門檻，政黨補助費百分之十給年輕人，40歲以下年輕人參選要有加權，多席次選舉時保障最少一席年輕人。三任以上區域立委鼓勵進入不分區，讓議員可選立委，由不分區立委負責輔選幫議員當選立委，若落選則不分區請辭。

詹啟賢主張廢除青年初選連署，並認為將來連署也都不需要，不過青年的先廢。民調青年加權，出線的話幫他找一位導師，因為年輕人在地方人脈資源有困難。公職人員提名，一定層級以上可以有青年保障名額。

吳敦義主張讓青年接受國民黨的國發院訓練後，跟在立委議員旁，等議員選上了立委，青年就可以選議員。

韓國瑜批評如果民代像公務員一樣，文不能講，武不能戰，要這有用嗎？一直幹了十幾二十年還有甚麼意思？當然年輕人上不來。他認為國民黨要拋到包袱，未來跟民進黨攻防就是台獨與反台獨之戰。潘維剛則說世代交替也要有世代傳承 ，老中青都要有。

被問到對國民黨改造看法，郝龍斌支持地方黨部主委直選。立委、議員負責地方黨部營運經費，地方黨工不該減少該增加還可兼任民代助理，甚至未來選民代讓他有希望。廢除連署門檻，任何黨內選舉或初選都該加入民調，包括黨主席選舉。

吳敦義稱既然黨代表有過決議了就應該直選地方黨部主委。此外國民黨智庫要以影子內閣模擬政府，聘的人要跟內閣或立院委員會組織相呼應，這樣當民進黨提政策民心不接受時，國民黨就可提出自己的版本。他當選會請黨團總召當政策會執行長，並請黨團三長每週三列席中常會。

詹啟賢主張立院總召應該至少是指定中常委，必要可以擔任政策會執行長，另外應該有一位副主席負責召集立法院總召、智庫還有政策會協調。主張今年年底前落實地方黨部主委直選。

潘維剛表示國民黨內造化勢在必行，但不見得完全同意地方黨部主委通通要直選，應因地制宜，因為2018九合一以勝選為目標，只要是人才，求也要求他來，有些人才如果還要他選，可能就不願意出任黨部主委了。美國各州，選舉方式就不一樣。

韓國瑜認為國民黨的瘦身、揮別包袱是最重要的，黨必須有效靈活不能沉重，人民眼中國民黨必須100分才及格民進黨只要50分，這跟歷史與組織有關，先把所有歷史問題由智庫定調下來後，再與民進黨競賽，看誰能為人民造福。

被問到如何融合既定路線和主流民意？吳敦義強調結合友黨的重要，舉2008大勝為例。詹啟賢認為如今的問題不是泛藍而是如何爭取中間選民支持，要走出去和社會新興公益團體、人權團體溝通了解，黨公職人員選舉上要加強民調積分，要保持觀念，不是跟不同意見的人鬥爭，而是求同化異，爭取中間社會人士對國民黨的支持。

潘維剛主張國民黨就是為人民爭取最大利益的黨，之執政時國民黨過於理想化，要把它拉回來做對的事對的決策。

郝龍斌表示爭取中間選民就是要傾聽多數心聲，將之化為具體行動民眾希望的全力以赴，不希望的把民進黨擋下。例如反核災食品公投連署，他跟立院黨團與智庫合作，阻擋了民進黨進口。他主張未來集體領導，立院總召是當然副主席。他出來就是要找到能讓國民黨贏的候選人，詹啟賢、吳敦義、洪秀柱都很優秀但民調跟蔡英文有差距，民調顯示郭能打敗民進黨且郭也有意願，要找到能領航台灣經濟的人，這是他做黨主席最大的使命。

韓國瑜表示五人中他募款能力最差，不過他敢拚，如果國民黨的錢被黨產會扣，他就發動黨工到顧立雄家門前，一人發一個碗一雙筷敲，他背九個袋子，副主席背八個，讓國際看看民進黨霸道到把在野黨弄成一群叫化子。重點是有沒有戰鬥意志，不要懷疑共產黨收復台灣的決心，也不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心，國民黨重要是因為只有國民黨可以把這兩者處理得好，因為國民黨反台獨但又不拋棄自由民主。他還表示五人當中自己長的最像蔣公(因為光頭)，雖然老婆不像宋美齡。

(旺報)