義前總理呼籲復活節別吃羊 肉商痛批

義大利前總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)加入素食運動,並「領養」5隻原本會被送上復活節餐桌的小羊,但此舉讓義大利的肉品業者大感不滿。

路透社報導,出自保護動物及環境義大利聯盟(Italian League in Defence of Animals and Environment)的1支影片週末在社群媒體上流傳,貝魯斯柯尼在影片中摟抱、親吻並用奶瓶餵食這些小羊。

80歲的貝魯斯柯尼曾任4屆總理,他在自家豪宅的庭園裡拍攝這支影片,背景還有1塊寫著「保護生命,選擇素食復活節」的標語,字幕跑馬燈呼籲觀眾「像他一樣,他讓5隻小羊免於復活節屠殺」。

貝魯斯柯尼在2013年因逃稅被判刑,隨後遭義大利國會參議院取消其參議員資格,但根據民調,他所屬義大利前進黨(Forza Italia)仍有約12%支持率,是義大利第3或第4大黨。

義大利傳統上會在復活節時享用小羊或山羊大餐,但因為經濟不景氣及素食運動日漸成功,近5年來羊肉消費量銳減。

義大利肉商協會(Assocarni)抨擊這名身價億萬的媒體大亨,號召廣告商抵制他的電視頻道與出版物。

協會在聲明中表示:「雖然他是名商人,但仍為了博取愛動物人士選票而中傷肉品業,這令人難以置信。」

數家報紙去年報導貝魯斯柯尼成為素食者的消息,他在聲明中回應,說他「無論於公開場合或私底下,從未如此宣稱」,既未證實也未反駁這些報導。(譯者:中央社廖禹揚)1060410

(中央社)