義前總理呼籲復活節別吃羊 肉商痛批

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）加入素食運動，並「領養」5隻原本會被送上復活節餐桌的小羊，但此舉讓義大利的肉品業者大感不滿。

路透社報導，出自保護動物及環境義大利聯盟（Italian League in Defence of Animals and Environment）的1支影片週末在社群媒體上流傳，貝魯斯柯尼在影片中摟抱、親吻並用奶瓶餵食這些小羊。

80歲的貝魯斯柯尼曾任4屆總理，他在自家豪宅的庭園裡拍攝這支影片，背景還有1塊寫著「保護生命，選擇素食復活節」的標語，字幕跑馬燈呼籲觀眾「像他一樣，他讓5隻小羊免於復活節屠殺」。

貝魯斯柯尼在2013年因逃稅被判刑，隨後遭義大利國會參議院取消其參議員資格，但根據民調，他所屬義大利前進黨（Forza Italia）仍有約12%支持率，是義大利第3或第4大黨。

義大利傳統上會在復活節時享用小羊或山羊大餐，但因為經濟不景氣及素食運動日漸成功，近5年來羊肉消費量銳減。

義大利肉商協會(Assocarni)抨擊這名身價億萬的媒體大亨，號召廣告商抵制他的電視頻道與出版物。

協會在聲明中表示：「雖然他是名商人，但仍為了博取愛動物人士選票而中傷肉品業，這令人難以置信。」

數家報紙去年報導貝魯斯柯尼成為素食者的消息，他在聲明中回應，說他「無論於公開場合或私底下，從未如此宣稱」，既未證實也未反駁這些報導。（譯者：中央社廖禹揚）1060410

(中央社)