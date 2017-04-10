雷射雕刻小神轎太精緻 連家長都驚呼心願達成
新玩法！海濱國小發展創意小神轎有成，玩法更是屢屢創新，近期又結合社區力量，推廣雷射雕刻小神轎，成品的高精緻度深受學生及家長喜愛，學校見神轎組裝過程有效促進親子互動，有意在暑假開班授課，盼推廣在地文化也昇華親子情感。
海濱國小因位在東港漁村，在漁港及迎王的文化影響下，自然發展出創意小神轎的推廣文化課程，起初以冰棒棍為主材料，後續推出積木型小神轎，近期在創意發想無限下，結合社區力量發展雷射雕刻小神轎，而相較前2者，雷射版的小神轎又更上層樓。
「連家長都超有興趣！」協助雷射雕刻小神轎發展的社團老師林大財說，雷射小神轎不僅外觀更精緻，難度也比較高，因此在剛推出時，是以親子合作的方式做推廣，而當家長見到成品時，他們都驚呼，從小想有專屬神轎的願望，終於實現了。
他說，經詢問下，幾乎每位家長都有用冰棒棍組裝小神轎的幼時回憶，可見神轎在東港一帶居民的心中有著無可取代的地位，因此當他們見到精緻版的小神轎時開心不已，甚至比學生更投入創作，而中間也顯見親子互動相當好，這是寓教於樂的最大效益。
校長趙錫清說，推廣創意小神轎能促進親子情感昇華，其實是課程發展的主要目的之一，而目前成效極佳，家長詢問度也很好，因此計畫在即將到來的暑假期間開班授課，盼在推廣在地文化的同時，也能為學生家長間製造最好的親子時光。
(中時)
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