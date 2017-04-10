男大生摩鐵陪睡 遭洗劫偷拍還染愛滋

桃園一名男大生3年前在沈男邀約下，到台中一間摩鐵狂歡2夜，並在施用沈男提供的安毒後，發生無套性愛，沒想到沈男竟趁男大生睡著時，將他洗劫一空，還偷拍裸照，傳給男大生母親恫「拿錢來贖」，男大生4個月更發現感染愛滋，得不償失，桃檢依妨害秘密、恐嚇、竊盜等罪嫌起訴沈男。

沈姓男子2010年7月確診為愛滋病患，2014年10月入住台中一間摩鐵後，以通訊軟體Line邀約小他10歲的男大生來徹夜狂歡，男大生隔天一早離開，晚上又再度上門，沈男為求助「性」，免費提供二級毒品安非他命給男大生，2人在毒品催化下發生性關係。

隔天凌晨，沈男趁男大生熟睡時，搜刮他的手機、相機、現金和金融卡、證件等物，並拍下男大生的裸照，傳給男大生的母親，恫稱：「妳兒子欠錢不還，給妳2個帳號各轉3萬進去，否則後果自負！」男大生的母親未理會，沈男隨即騎走男大生的機車逃逸。

男大生人財兩失，隔年3月還被驗出感染愛滋病，怒告沈男。涉嫌違反《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》的沈男，坦承是愛滋病患，仍在未告知下和男大生發生無套性愛。

但男大生自承，過去也曾和其他人發生無套性愛，無法確認是不是沈男傳染給他，愛滋部分不起訴，但拍裸照、恐嚇男大生母親部分，桃檢仍依妨害秘密、恐嚇、竊盜等罪嫌將沈起訴。

(中時)