平鎮橋梁意象改善 酷似墳墓墓頭惹議

桃園市平鎮區三崇橋近日進行橋梁意象改善工程，但有民眾發現新燈箱外觀相似墳墓墳頭。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區三崇橋近日進行橋梁意象改善工程，但有民眾發現新燈箱外觀相似墳墓墳頭，上頭還畫了香爐，因近日頻頻發生車禍，不吉利議論紛紛。平鎮區公所表示，若造成觀感不佳，會順應民意變更。

平鎮區公所表示，該圖案是客家傳統錫爐，橋面上有6座，加上橋頭、橋尾段的4座獅子圖案，共有10座燈箱。每座造價約6萬5千元，工程預計4月17日驗收，若造成民眾觀感不佳，會順應民意辦理變更。桃園市政府工務局養工處橋梁隧道科則說，若直接拆除燈箱，容易發生漏電等危險，建議先用覆蓋的方式遮蔽圖案，後續再進行變更。

(中時)