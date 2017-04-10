志聯工業新建大型太陽能發電站 每日可發電1500度

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志聯工業桃園市新屋廠10日舉辦新建大型太陽能發電站啟用儀式，每日估計可發電1500度。(賴佑維攝)

志聯工業桃園市新屋廠10日舉辦新建大型太陽能發電站啟用儀式，業者表示，設置在屋頂的面板與中華電信、國軒科技合作建置，每天估計可發電1500度，若將電回賣給台電公司，每月可增加24萬元收入，創造多贏。

志聯工業董事長劉春興，太陽能發電站響應政府的綠能政策，也活化屋頂空間、增加收益、降低室內溫度，還能為企業形象加分，一舉數得外也創造多贏。志聯工業成立於1973年，以生產高碳鋼線、快削鋼棒等精密鋼鐵線棒材料為主。

(中時)