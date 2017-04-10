momo富邦媒3月營收24.98億元年增11.8％％
momo富邦媒3月營收24.98億元年增11.8%％
再攀同期高峰
林淑惠／台北報導
momo富邦媒（8454）昨（10）日公告3月營收，受惠於「38寵愛日」創造的成長動能，3月單月合併營收約24.98億元，較去年同期成長達11.8％，再創歷年同期新高，momo網路購物的成長幅度更高達20.3％。累計1～3月合併營收75.8億元。
富邦媒表示，第2季將舉辦「mo粉享樂購物節」，以及「母親節」活動，可望推升第2季業績表現。
其中，momo購物網4月首波主打「mo粉享樂購物節」，線上生活展推出數十萬件商品折扣陣容，每日精選商品5折購優惠。
迎接5月份母親節到來，momo購物網、摩天商城祭出「母親節」蛋糕早鳥預購7折起的優惠，網購蛋糕主打名店亞尼克生乳捲、香帥芋泥捲、艾波索乳酪派、樂樂甜點初雪乳酪蛋糕等陣容來寵愛媽咪。
momo電視購物即日起至5/14止舉辦《完美俏媽感恩季》，活動期間於momo電視購物及購物台APP消費滿額即可參加登記送限量momo時尚多功能購物車、超商百元兌換券。
(工商)
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