世界台商總會澳洲車禍1死14傷 外交部派員探視

世界台灣商會聯合總會第23屆第2次理監事聯席會議於4月7日至9日在澳洲墨爾本舉行。當地時間10日，其中台商青商會會員及眷屬共28人，於會議結束後搭乘租賃巴士卻不幸發生車禍，造成一人死亡，14人受傷，其中一人重傷，我駐處人員已立即與世界臺商總會人員趕赴事發地點，除慰問傷者，並協助安排車輛將未受傷之臺商會員送回墨爾本。

據了解，臺灣青商會會員及眷屬共28人，於會議結束後搭乘租賃巴士赴大洋路(Great Ocean Road)旅遊，不幸在Glenaire附近發生車輛翻覆意外（離墨爾本3.5小時車程），造成1人死亡、14人受傷(其中1人重傷)。澳洲警方在事發地點全力搶救，已將傷者分送Apllo Bay Hospital 及 Royal Melbourne Hospital。

外交部在第一時間即指示我駐墨爾本辦事處前往Royal Melbourne Hospital探視，並代表政府對傷者表達關心慰問。外交部也表示將與世界臺灣商會聯合總會合作全力協助善後。

(中時)