UBER合法復活 租賃車公會：仍需觀望

UBER今天宣布將重返台灣市場，據了解可能和租賃業者合作，不過，計程車公會和租賃車公會都持保留態度，認為得持續觀望。

UBER今天宣布，將在13日重返台灣，相關細節將在當天公布，保證會在合法前提下營業，交通部也說，UBER若要營業，得跟合法租賃業者合作，價格、司機姓名和租賃業者也得明確揭露。

對此，中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林順得今天表示，公會並沒有接到UBER合作的消息，但據他私下了解，UBER確實有和少部分業者私下合作，但到底能不能合法還是未知數，多數業者都還在觀望。

中華民國計程車客運商業同業公會全聯會榮譽理事長陳燈則認為，依照現行法規，UBER很難跟小客車租賃業者合作，而他也強調，如果UBER再度進入台灣市場破壞行情，計程車業者也將再度發動抗爭。

交通部路政司今天也說明，由於UBER目前尚未公布營運方式，但若是UBER再度違法營業，還是會依照公路法開罰，最高可處新台幣2500萬元罰鍰。1060410

(中央社)