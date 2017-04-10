前立委妻車禍肇事釀死 靈前上香致意
前立委盧嘉辰的妻子吳麗香，上月駕車在桃園市蘆竹區路段大迴轉，造成機車騎士游姓男子車禍傷重死亡，吳麗香今天到死者靈堂上香致意，並坦言自己當時是從外線迴轉。
事隔多日，吳麗香今天與盧嘉辰一同到死者靈堂上香，兩人臉色凝重。在一旁的家屬情緒激動，向死者靈堂高呼「撞死你的人來上香了」，並不斷質問吳麗香「妳有懺悔嗎？」、「他才剛出社會就這樣死了，家庭破碎」。
盧嘉辰在上香後拿出慰問金，卻遭家屬阻擋；吳麗香則走到死者母親面前致歉，祈求家屬原諒。但家屬壓抑不住激動情緒，痛罵吳麗香當時在製作筆錄時「說謊話」，希望他在死者靈前說出實話，吳麗香最後才承認當時因緊張所以說錯，表示會負責到底，接受法律調查。
桃園地檢署今天針對游姓死者遺體進行解剖，包括父母、弟、妹與姑姑都到桃園殯儀館等待結果，法醫相驗後發現死者的胸部肺部和心臟被外力壓迫破裂，應為死亡原因。
死者的姑姑向媒體表示，游男是家中長子，是孝順且會照顧弟妹的好孩子，大學畢業後在科技公司上班，人緣很好，車禍當天他休假外出與朋友聚餐，沒想到在回家途中碰上疑違規迴轉的車輛，年輕生命就這樣結束了，令家屬、朋友都相當難過。
死者姑姑不滿指出，吳麗香在製作筆錄的時候，向警察表示自己是在中線左迴轉，事後警方調閱監視器畫面，才確認她當時車輛是在外線，原本是打算左轉，但忽然停了好幾秒後，才又忽然往左後方大迴轉，讓同向的游男閃避不及與其碰撞，送醫急救仍傷重不治。1060410
(中央社)
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