蕭亞軒分了小13歲男友 命理師斷45歲覓對的人

蕭亞軒日前證實和小13歲男友分手。（圖／中時資料照）

37歲天后蕭亞軒和相差13歲的台裔美籍高爾夫選手陳樺，8個月的姊弟戀在日前宣告破局，據傳是男方提出分手，蕭亞軒事後發文「我會好好的」，令粉絲心疼，經紀公司則說明ELVA將會把重心放在新專輯和其它計畫上，預計下半年推出新作品。而命理師江嘉葉表示，天后雖還沒找到幸福，但在事業上會有很好的發展。

江嘉葉說，蕭亞軒個性好強、不服輸，做事積極、認真努力，依兩頰發光的狀況看來，今年四月開始，事業運會漸漸向上爬，而她氣場強，加上下巴微翹和兩眼發熱，不但財庫豐滿到老，人氣也很旺，「若能把握接下來的十年大好運，無論是幕前幕後或自行創業，都能獲得好成績。」

至於感情方面，蕭亞軒40歲前因脣型發光發熱，桃花雖一段接著一段來，但仍無法找到心心相印，互敬互愛的對象，40歲後，處理事情變得較為理智，會有空窗期，大概45歲左右能覓得如意郎君，屆時的ELVA已更成熟，知道自己需要的是什麼。

然而依命格來看，ELVA的夫妻宮帶有煞氣，婚姻路上較不順遂，但若多投入公益事業，發揮大愛，大善心必有大福報，能改變自己命格中的缺陷，補強不足之處。

(中時電子報)