遠傳friDay音樂贊助hito流行音樂頒獎典禮 以行動支持華人流行音樂

華人圈重量級的音樂盛事「hito流行音樂獎」，即將於6月4舉行頒獎典禮，遠傳電信今年大力贊助，全力支持華人流行音樂創新及創作。

遠傳電信總經理李彬今（10）日表示，Omusic已於3月31日更名為friDay音樂，friDay音樂將深耕台灣流行音樂市場。friDay影音同時也取得頒獎典禮當天的OTT直播「官方指定授權」，消費者只要在friDay音樂和friDay影音，就能即時觀賞這場台灣流行樂壇盛事。

李彬進一步表示，hito流行音樂獎已在華語流行音樂界，有著崇高的地位，而每一年的頒獎典禮，也都有著不一樣的創意跟創新，這也正與friDay的品牌定位不謀而合，以創新及創意的堅持，提供消費者或是聽眾耳目一新的驚喜。

另外，4月23之前，消費者只要到friDay音樂官方網站參與「friDay數位音樂大獎」票選活動，就可免費獲得典禮入場券。

(工商)