遠傳friDay音樂贊助hito流行音樂頒獎典禮 以行動支持華人流行音樂
華人圈重量級的音樂盛事「hito流行音樂獎」，即將於6月4舉行頒獎典禮，遠傳電信今年大力贊助，全力支持華人流行音樂創新及創作。
遠傳電信總經理李彬今（10）日表示，Omusic已於3月31日更名為friDay音樂，friDay音樂將深耕台灣流行音樂市場。friDay影音同時也取得頒獎典禮當天的OTT直播「官方指定授權」，消費者只要在friDay音樂和friDay影音，就能即時觀賞這場台灣流行樂壇盛事。
李彬進一步表示，hito流行音樂獎已在華語流行音樂界，有著崇高的地位，而每一年的頒獎典禮，也都有著不一樣的創意跟創新，這也正與friDay的品牌定位不謀而合，以創新及創意的堅持，提供消費者或是聽眾耳目一新的驚喜。
另外，4月23之前，消費者只要到friDay音樂官方網站參與「friDay數位音樂大獎」票選活動，就可免費獲得典禮入場券。
(工商)
關鍵字：hito流行音樂獎、遠傳friDay音樂、贊助
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。