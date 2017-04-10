國小畢業典禮撞期 高雄市長獎得獎畢業生可能領不到獎牌

高雄市有181所國小畢業典禮集中在6月9日舉行，教育局當天必須發出2604餘面市長獎獎牌給畢業生，因畢業考統計成績到送出名單給廠商製作完成並送達學校，僅有4天，其中只要一個環節出槌，就可能出現畢業生獲獎卻領不到獎牌的窘狀。

高雄市包括進修學校共467校2869畢業班，每班1名市長獎畢業生，印有畢業生名字的客製化獎牌多達2869面。

依據105學年國小行事曆，畢業典禮訂於6月9日至6月14日舉行，但有181校都選定6月9日舉行畢業典禮，畢業班有2604班，即市長獎牌需求量高達2604面。

各校多集中在6月3日前畢業考，老師計算成績趕著6月5日前要交出得獎學名單；而廠商從5日收到學校得獎名單開始生產，就算開2條生產線，10名工人每天加班12小時，最高產量也僅能製800面獎牌，獎牌又要客製化印製得獎學生姓名，產量勢又要下修，而且最遲必須在8日送到學校，才能趕上9日畢業典禮。

教育局表示，統計成績時間急迫，老師壓力很大，且依往例，忙亂中出錯，繳出得獎名單後再修正，及廠商端客製化過程弄錯名字情形都曾發生，也都延遲獎牌製作。

官員坦言，作業過程中，只要有一個環節出槌，市長畢業生能否如期領到獎牌，無人敢保證，也只能祈禱一切順利圓滿。

教育局說，這樣的窘迫年年都有，也不斷修正，包括獎牌由學生設計再送廠商製作，改為統一製作獎牌，另加發市長獎獎狀，如果獎牌真的趕不及製發，至少畢業典禮當天可以領到獎狀，不會有無獎可領的窘境。

教育局表示，現已開始討論106學年行事曆，將會針對問題檢討，彈性管控相關流程日期，避免各校畢業典禮撞期造成大塞車情形一再重演。

不過，106學年行事曆因卡到農曆春節時間在2月，已是寒假結束開學後第3天，將待教育部統一規定後，才能拍板定案。

高雄市教育產業工會對此種情形一再重演深表不滿，指教育局今年2月發文各校要求6月5日要繳交市長獎名單，但4月6日又發文要求提前至5月26日；但許多學校早已排定畢業考日期，根本不可能臨時更改。

(中時)