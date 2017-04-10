史詩級罵街 盧森堡駐滬總領事館遺憾
大陸社群網站近來流傳一段影音畫面，一名盧森堡館駐上海總領事館隨員的行為被網友形容為「史詩級罵街」。盧森堡駐上海總領事館發布聲明，對中國網民造成的情感傷害，表示深切遺憾。
綜合京華網、騰訊等陸媒報導，上海網友8日爆料，當日凌晨在自家社區門口與一輛滬A黑牌的總領事館車輛相遇，因道路狹窄，兩輛車頭對頭都過不去。黑牌車上下來一名女子開始罵人，出現「史詩級罵街」。
這段長度約4分鐘的「史詩級罵街」的影音畫面在網路上熱傳，畫面裡一名女子以上海話反覆辱罵坐在車上的拍攝者，用語十分令人難堪。
盧森堡駐上海總領事館9日發布聲明指出，「關於最近發布在社群媒體上，發生於上海街道上涉及盧森堡駐上海總領事館一名領事隨員的口頭衝突視頻（影片），盧森堡上海總領事館對中國網民因此造成的情感傷害，表示深切遺憾」。
聲明指出，目前正在密切配合上海警方和其他相關政府機構，調查當晚事實真相。
聲明中表示，過去的10年中，盧森堡駐上海總領事館一直致力於進一步加強中盧兩國的卓絕友誼而工作，會盡所能維護此淵遠流長的雙邊關係。
對此事件，盧森堡駐上海總領事館再次深表遺憾，並感謝廣大中國網民們的關心。1060410
(中央社)
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