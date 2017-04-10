G7外長集會 加緊就敘利亞對俄國施壓

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七大工業國集團（G7）外長今天在義大利集會時，將就俄羅斯對敘利亞的立場傳達「明確共同訊息」。在飽受戰火蹂躪的敘利亞發生疑似化學武器攻擊事件後，美國加緊對俄國施壓。

英國外相強生（Boris Johnson）為這次的會議定調，形容敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）「惡毒」，他並說「是時候了，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）應該面對有關他所支持的暴君的事實」。

世界七大先進經濟體的外長今天齊集義大利，展開兩天的年度會議，原本料將聚焦與美國新任國務卿提勒森（Rex Tillerson）的會談，議題包括利比亞、伊朗和烏克蘭等多事之處。

不過，在敘利亞叛軍控制區上周發生疑似化學武器攻擊事件，造成87名平民喪生，以及美國對敘利亞一處空軍基地發射巡弋飛彈報復後，如今這兩件事可能占據議程重點。

阿塞德在持續已六年的內戰中獲得俄羅斯和伊朗的支持。這是華府首度針對阿塞德的政權採取直接干預行動，七國集團外長將商量西方接下來的作法。

這次會議在盧加地區（Lucca）城市托斯卡尼（Tuscan）舉行，將於格林威治時間14時30分（台灣時間晚間10時30分）開始，出席的包括美國、英國、德國、法國、日本、加拿大和義大利的外長。

美國的報復行動遭到伊朗與北韓痛批，而且使華府步上與莫斯科爆發直接外交衝突之路。提勒森明天將轉往莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。

美國昨天加緊對俄國施壓，要求俄方約束敘利亞政權，並警告若再發生任何化武攻擊，將對美俄關係「大有損害」，同時也暗示若是阿塞德繼續執政，將難以達成任何和平協議。

強生今天表示：「我們必須向蒲亭表明，支持阿塞德的時候已經過去。」他警告，蒲亭支持阿塞德會「損及俄羅斯」。

他呼籲俄國「竭盡所能促成政治化解敘利亞局勢，並與國際社會合作，確保上周發生的駭人事件永遠不再重演」。

強生說，提勒森訪俄時，「會將這項明確的共同訊息傳達給俄方」。1060410

(中央社)