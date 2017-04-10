變天了 11日清晨新竹以北降雨明顯

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要變天了，中央氣象局今天表示，明天清晨鋒面就會接近台灣，新竹以北都會有明顯降雨，北部氣溫也會轉涼，低溫探攝氏18、19度，和今天相比溫差超過10度。

告別好天氣，中央氣象局表示，受到鋒面和東北季風影響，明天（11日）清晨開始新竹以北都會下雨，一直到週五天氣都不好，其中明、後2天降雨特別明顯，提醒民眾記得攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象局說，明天北部高溫約26、27度，加上下雨感受上較涼爽，入夜後到後天清晨，低溫只有18、19度，週三起到週五，白天高溫也只有22到24度，和前幾天相比溫差逾10度；中南部氣溫還是有機會達到30度以上，要注意防曬和補充水分。

氣象局預測，這波東北季風將持續影響台灣到週五，週六東北季風減弱，全台各地又會恢復晴朗溫暖的好天氣。1060410

(中央社)