同性性交 亞齊省兩男面臨100下鞭刑

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印尼亞齊省官員今天表示，亞齊省可望對承認違反伊斯蘭律法進行性交的兩名男子處以鞭刑，這將是保守亞齊省對同性伴侶的首樁這類懲罰。兩名男子將在伊斯蘭法庭受審。

亞齊省宗教警察發言人馬祖基（Marzuki）表示，兩名男子於3月底被一群義警隊員突襲民宿時逮獲，如果因違反亞齊伊斯蘭律法被定罪，可判處高達100下鞭刑。

在網路上流傳的省會大亞齊（Banda Aceh）突襲影片顯示，義警隊員闖入時，21歲和23歲的兩男在床上。馬祖基說，宗教警察其後逮捕承認交往且3度發生性關係的兩名男子。

此逮捕行動引發維權人士強烈憤慨，「人權觀察」組織（Human Rights Watch）要求釋放兩人，並警告指出，兩人因性傾向「罪行」，正面臨公開凌虐。

人權觀察亞洲區副主任肯恩（Phelim Kine）表示，逮捕和羈押這兩名男子，凸顯出亞齊省歧視和反男女同志、雙性戀者以及跨性別者（LGBT）法令的凌虐性質。

印尼是穆斯林占多數的全世界人口最眾多國家，但境內只有亞齊省實施伊斯蘭律法，多年來因賭博和飲酒被逮獲民眾，常被處以公開鞭刑。

根據2015年生效的當地法律，同性性交可判處高達100下鞭刑。1060410

(中央社)