巴奈新EP凱道上的稻穗 零成本錄製

被譽為繼胡德夫之後，當代最有影響力的原住民歌手巴奈（Panai Kusui），今天在凱達格蘭大道上，發行最新EP「凱道上的稻穗」，專輯中的3首歌曲都在凱道上錄製，

常常為原住民社會運動和台灣環境議題挺身而出的巴奈，為抗議「傳統領域劃設辦法」，從2月23日起與原住民團體已在凱道上夜宿紮營達47天。巴奈說：「現在的劃設辦法會讓我們的文化完完全全地斷裂，文化空間受到限縮」。巴奈白天與警察抗爭，夜晚跟想了解議題的原住民朋友對談，頂著身心俱疲之軀在一個多月內激盪出專輯靈感。

巴奈（Panai）在阿美族語就是稻穗的意思，巴奈在多方朋友的協助下，以零成本錄製了這張EP「凱道上的稻穗」。巴奈感動地表示，因為朋友們願意一個一個站出來幫助她，所以她才敢做夢，再一次發行專輯。

專輯從籌備、企劃、拍攝封面到MV都不費分文，足見巴奈的好人緣。巴奈說：「我們做人千萬不要那麼容易得罪人，當你真心需要別人幫助的時候，你不曉得他什麼時候會幫上你的忙。」

巴奈今天在凱道發行最新EP「凱道上的稻穗」，並請來以莉高露、滅火器主唱楊大正、蕭賀碩和舞者布拉瑞揚為其站台。

布拉瑞揚說，之前因工作和孩子分身乏術，對於無法跟巴奈一同站上凱道心存愧疚，於是收到巴奈拍攝MV之邀後，毫不猶豫便一口答應，花了2天在海灘上拍攝MV。布拉瑞揚深受巴奈的聲音觸動，聲稱他一邊哭一邊剪完了MV。他說：「我終於找到了一個方式，可以為這件事情做一點什麼。」

以莉高露表示，巴奈一直是她歌唱和生活上的導師，只要有抗議的活動，巴奈也會第一時間想到她。15年前，她聽到巴奈唱「更好的理由」，覺得原住民應該要找一個更好的理由活下去；15年後，她得知巴奈重新編曲這首歌曲，她認為這是巴奈對原住民的祝福，希望原住民再也不會在凱道上見面，「因為我們會越來越好」。1060410

(中央社)